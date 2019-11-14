II. Hrisostomos protesto edildi

Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan ve II. Hrisostomos’un interpol tarafından aranmakta olan Malezyalıya pasaport verilmesine önayak olduğu haberlerinden etkilenen yaklaşık 200 kişilik bir grup, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’u “isim yortusu” olan dün eğitime, ekonomiye ve yatırımcılara pasaport verilmesi olaylarına karışması nedeniyle protesto etti.

Politis “Ekselansları, Mesajınız Var” başlığıyla ve fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde, ellerinde pasaportları ve üzerinde “Elini Okullarımızdan Çek”, “Başpiskoposun Davranışları Bütün Sınırları Aşıyor”, “Başpiskopos Her Şeye Karışamaz” yazılı dövizler taşıyan grubun, ellerindeki pasaportları Başpiskoposluk binasının demir parmaklıklarına astıklarını, ardından da meclise doğru yürüyüşe geçtiklerini yazdı.

Protesto eyleminde yapılan konuşmalarda, Başpiskopos’un isim gününün hala kutlanıyor (tatil) olmasının çağ dışı olduğuna işaret edilerek, “ya artık laik bir devlet olacağız veya kendimizi Avrupalı olarak tanımlamaktan vazgeçeceğiz. Başpiskoposun eğitime karışmasına karşıyız, laik ve demokratik okul istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, II. Hrisostomos’un Malezyalı işadamı Jho Low’dan 310 bin Euro alması konusunda devreye girmesi çağrılarına rağmen suskun kalması da eleştirildi.

Gazete II. Hrisostomos’un ise, Başpiskoposluk binası önündeki protestocularla ilgili açıklamasında “Kilise’ye karşı boy göstermek için çok küçükler, daha çok da Sol’un çığırtkanıdırlar. Solcular da Kilise ile ilişkileri iyi olmayanlardır” dediğini; ancak hemen ardından “solcuların çoğunluğu iyi insanlardır, dindar insanlardır, maalesef bu 10, 20, 50’si kullanılıyor” diyerek toparlamaya çalıştığını yazdı.

Gazeteye göre isim gününe de değinen II. Hrisostomos geçen yıl bu tatilin kaldırılmasını istediğini hatırlattı şunları ekledi:

“Eskiden saygı duyuyorlardı ancak şu anda duymuyorlar, ne öğretmenler ne de öğrenciler. Derslerini yapsınlar daha iyi. Tatil olduğuna ne kiliseye gidiyorlar ne bu tatilin neden olduğunu öğreniyorlar. Kilise’ye birazcık saygıları olsa bunu yapmazlardı. Kilise’yi protesto etmekten utanmıyorlar mı?”

Habere göre II. Hrisostomos’un “solun çığırtkanları” sözü üzerine AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “Başpiskopos’un AKEL’e karşı açıklamalarına cevap vermemiz gerekmez. Başpiskopos’un icraatları, Kilise’nin karşısında duranın kim olduğuna cevaptır” dedi, şunları ekledi:

“Kilise’nin misyonuna ve rolüne, dolandırıcılardan para kabul etmekle, kuleler ve lüks oteller inşa etmek üzere eski eserlerin tahrip edilmesiyle, nüfusun bir grubu aleyhine kin ve nefret işleyerek hizmet edilmez.”

Haberi Alihtia “Sol’un Çığırtkanları ve Kilise’yle Dalaşmak İçin Çok Küçükler”, Haravgi “Laik Bir Okul Gerekli… Başpiskopos Mesajları Almadı” ve Fileleftheros “Başpiskopos: ‘Solun Çığırtkanıdırlar’.. Gidip Kendisine Seslenen Öğretmenlere ‘Tembeller’ Dedi… Laik ve Avrupai Okul İçin Protesto Yaptılar” başlığıyla aktardı.

https://www.kibrisgenctv.com/guney/ii-hrisostomos-protesto-edildi-h59219.html

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