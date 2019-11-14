Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi’nde Konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Maryland’deki ABD Diyanet Merkezi’ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği Ermeni soykırımı kararına tepki gösterdi, “Temsilciler Meclisi’nin düştüğü hataya Senato’nun düşmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Alınan kararın tarihi gerçeklerle hiçbir bağı olmadığını belirten Erdoğan, ‘’Bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu tür kararlarla bizi baskı altına almak isteyenler er geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz işin tarihçiler tarafından incelenip değerlendirilmesi yönünde tutumumuzu sürdüreceğiz. ABD Senatosu 1970’li ve 80’li yıllarda çoğunluğu diplomat ve aile mensupları olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütleri tarafından başlatılan kara propagandaya teslim olmamalıdır’’ diye konuştu.

Konuşmasında Ermenistan için ‘’Daha dünün devleti’’ diyen Erdoğan, ‘’Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye’de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı. Ermenistan ülkelerimiz arasında 2009 yılında imzalanan protokolleri imzalamaktan da kaçındı. Diaspora da ülkemizi karalama kampanyasını sürdürdü” ifadelerini kullandı.

”Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İlişkilerin sancılı bir dönemden geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, ‘’Biz Türkiye olarak müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için adımları atmaktan bir an olsun çekinmedik. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz’’ dedi.

“DEAŞ’la mücadeleyi biz verdik. El Bab’da 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı biz derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 2 bin DEAŞ’lı var. Sözde 10 bin DEAŞ’lıyı yok etmişler, nerede yok ettiniz ya? Elbette Türkiye ve Türk milleti geri adım atmayacak, medya ve siyaset aracılığıyla yürütülen kampanyaya izin vermeyecektir’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den beklentilerinin terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırması olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ‘’Bugün Sayın Trump’a bir kez daha ilettik, gündemimizdeki tüm hususları ele aldık. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılığımızı vurguladık. Her türlü bürokratik engele rağmen ilişkileri ilerletme konusunda hedefimizi teyit ettik, ilişkilerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurbaşkanı-erdoğan-abd-diyanet-merkezi-nde-konuştu/5165420.html

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