ABD’li ünlü şarkıcı Cher Trump’ı eleştirdi: “Erdoğan sizi satın mı aldı yoksa?”

Dünyaca meşhur ABD’li Ermeni şarkıcı, oyuncu, film yapımcısı Cherilyn Sarkisian (Cher) kendi Twitter hesabından Suriye’nin Kamışlı şehrinde Katolik Ermeni rahibi ve onun babasının öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Suriye’de Ermenilerin öldürülmesinden dolayı Cher ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutup suçladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü sanatçı “Eğer ‘İslam Devleti’ geri dönse bunun için siz ve Erdoğan sorumlu olacaksınız. Siz Kürtleri katletmek konusunda Erdoğan’ı yardım ettiniz, öyle ki onlar sizi desteklemiyecek. İnsanlar eziyet çekip ölecek. Sizin ‘en iyi arkadaşınız Erdoğan’ galiba sevinmiş, çünkü İslam Devleti terör örgütü Ermeni rahibi ve babasını öldürdü” ifadelerine yer verdi.

Cher Trump’a retorik bir soru yönelterek “Erdoğan sizi satın mı aldı yoksa?” diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere 11 Kasım tarihinde Suriye’nin Kamışlı şehrinde Ermeni Katolik rahip Ter Hovsep Petoyan ve babası Hanna Petoyan terör saldırısına uğrayıp hayatlarını kaybettiler.

Der Zor’daki Ermeni kilisesinin durumunu yakından görmek için yola çıkan Ermeni Katolik rahibinin arabasına doğru teröristler ateş açtı. Bu saldırının sorumluluğunu İslam Devleti terör örgütü üstlemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/14/ABD-Cher-Trump-Erdoğan/169334

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...