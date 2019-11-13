‘Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış’ Sergisi

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri, Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış’ sergisi, 11 Kasım günü Kadir Has Üniversitesinde verilen bir resepsiyonla açıldı.

Karel VALANSİ

Rezan Has Müzesi Müdürü Ahu Has’ın yanı sıra İsrail’in İstanbul Başkonsolos Vekili Ehud Moshe Eitam’ın da hazır bulunduğu sergi Kudüs’ün 1839-19 17 yıllarına odaklanıyor.

Sergi, Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı UNESCO Kürsüsü ve Kudüs’teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi, Kentsel Tasarım ve Konservasyonu UNESCO Kürsüsü işbirliği ile Ocak 2019 yılında başlayan ‘Bir Kudüs Veri tabanı: Modern Dönemlerde Mimari ve Tasarım’ başlıklı uluslararası projenin çıktılarından yola çıkarak hazırlandı.

Kudüs’ün kentsel gelişimi üzerine özellikle görsel içerikli belgeleri bir araya getiren bir seçki sunan sergi, Osmanlı arşiv belgelerinde ifade edildiği şekli ile Kudüs-i Şerif’in modernleşme sürecine de kapı aralıyor. 1839-1917 yılları arasında kentin yapılaşmasında gözlenen değişimi, yazışmalara konu olan resmî belgelerin yanı sıra mimari projeler, haritalar, çizimler, fotoğraflar gibi görsel arşiv belgeleri üzerinden Kudüs kenti anlatılırken, Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma sürecinin mimari boyutuna da ışık tutmakta.

Sergi 29 Şubat tarihine kadar Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde ziyaret edilebilir.

http://www.salom.com.tr//haber-112519-osmanli_belgeleri_isiginda_kuduse_mimari_bir_bakis_sergisi.html

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