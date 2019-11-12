Sambo tarihinin en genç şampiyonu Ermeni bir sporcu oldu

Rusya’da yaşayan Ermeni sambo sporcusu Aram Grigoryan Güney Kore’de düzenlenen Sambo Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu ünvanını kazandı.
Rusya Federasyonu’nun Krasnodar bölge yönetiminden aktarılan bilgilere göre genç sambo sporcusu Aram Grigoryan finalde Özbekistan’lı sporcu karşısında zafer kazanarak birinciliği elde etti.
Ermeni sporcu 82 kg alt kategorisinde yarışıyor ve Sambo tarihinde dünyanın en genç şampiyonu oldu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/12/Sambo-Ermeni-sporcu/169153
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