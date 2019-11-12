Mucizevi gözyaşlarının olduğu yere yapılan kilise

İtalya’nın Sicilya adasında bulunan Syracuse şehrindeki Meryem Ana’nın Gözyaşları Bazilikası ilginç bir hikayeye sahip.

Daha önce yerinde mütevazi bir ev olan kilise, 1953 yılında 3 gün boyunca gerçekleşen ve mucizevi olduğuna inanılan bir olay sınrası dikilidi.

Lannusa çiftinin yatak odalarında damlamaya başlayan suyun gözyaşı olduğunun belirlenmesinden sonra, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yere Meryem Ana’nın Gözyaşları Bazilikası yapıldı.

Yapıyı, 1957 yılında Fransız mimarlar Michel Andrault ve Pierre Parat yaptı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/mucizevi-gozyaslarinin-oldugu-yere-yapilan-kilise/10/?_szc_galeri=1

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