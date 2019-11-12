Moskova’da Ermeni ressam Nikolay Karakhan’ın sergisi açıldı

Moskova Doğu Halkları Müzesinde Özbekistan’ın ünlü ressamlarından Ermeni Nikolay Karakhan’ın sergisi açılacak.

Oleg Kolosov’un koleksiyonunda yer alan tablolardan oluşan sergi ünlü Özbekistan’lı Ermeni ressam Nikolay Karakhan’ın 120’inci doğum yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek.

Rusya Federasyonunda’ki Ermenistan Büyükelçiliğinden edinen bilgilere göre sergide 120 tablo ve aynı zamanda İkinci dünya savaşı ve sonraki dönemlere ait çok nadir arşiv belgeleri sergilenecek.

Sergi Rusya Kültür Bakanlığı, Rusya’da Ermenistan Büyükelçiliği ve Özbekistan Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirilecek ve 1 Aralık tarihine kadar ziyaretçiler için açık olacak.

Ermeni ressam Nikolay Karakhan 1900 yılında Nakhijevan’da (Nahçıvan) dünyaya geldi, 1907 yılında ise Özbekistan’a, Taşkent şehrine yerleşti ve eğitimini orada aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/12/Moskova-Ermeni-ressam/169118

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...