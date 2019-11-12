15 Kasım’da Hayatını Kaybedenler Anılıyor

2003 senesinde Neve Şalom ve Şişli Beth İsrael Sinagoglarına eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler 17 Kasım 2019 Pazar günü anılacak.

Son 7 senedir “Buradayız” mottosuyla gerçekleştirilen anma törenini hatırlamak ve unutturmamak adına dağıtılan bileklikler bu sene lacivert renkte.

Yoel Kohen Ülçer Fonu tarafından hazırlanan bilekliklerin üzerinde “16 Buradayım ט׳׳ז” yazıyor.

15 Kasım 2003’te ne olmuştu?

15 Kasım 2003 sabah saatlerinde İstanbul’da arka arkaya iki intihar saldırısı meydana geldi. İlk patlama Şişli Beth İsrael Sinagogunda, ikinci patlama ise birkaç dakika sonra Neve Şalom Sinagogu’nun önünde meydana geldi. Patlamalar sonucunda çoğunluğu o anda tesadüfen sokakta bulunanlardan 28 kişi yaşamını kaybetti, 669 kişi yaralandı. Şişli’deki Beth İsrael Sinagogu’ndaki patlama 55 binanın hasar görmesine, 21 otomobilin tahrip olmasına yol açtı. Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu’ndaki patlamada ise 20 binada çok ciddi hasar meydana geldi; 30 otomobil zarar gördü. Patlamanın olduğu yerde üç metre çapında, iki metre derinliğinde bir çukur oluştu. El Kaide örgütü, sinagog saldırılarından iki gün sonra Londra’da yayımlanan bir gazeteye gönderdiği e-mail ile saldırıları üstlendi ve başka saldırıların yapılacağını ima etti.

Saldırıda Hayatını Kaybedenler

Ahmet Özdoğan, Anette Rubinstein Talu, Anna Rubenstein, Avram Varol, Berta Özdoğan, Bülent Bostanoğlu, Emin T. Yakupoğlu, Fasıl Süslü, Hakan Yüksel, İsrael Yolen Kohen Ülçer, Kaya Kaya, Mehmet Ateş, Mehmet Eruş, Mesut Gürol, Murat Şahin, Mustafa Yenier, Naşit Gürel, Nurettin Aydın, Oğuz Kızılırmak, Ömer Yazar, Saadet Güneş, Serkan Balcı, Yona Romano

Ne Yapabiliriz?

Her geçen sene katılımı azalan ve unutmaya yüz tutan bu hain saldırıyı anmak için Pazar günü gerçekleşecek dini anma törenine katılarak “Buradayım” diyebilirsiniz.



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http://www.avlaremoz.com/2019/11/12/15-kasimda-hayatini-kaybedenler-aniliyor/

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