1000 yıllık Tevrat Washington’da sergileniyor

Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinen 1000 yıllık tarihi Tevrat parşömenleri Washington müzesinde sergileniyor.

Perşembe günü ilk olarak halkın ziyaretine açılan sergideki Tevrat halihazırda ABD’de bulunan en eski İbranice din kitabı. Müzeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tevrat ilk olarak Ukrayna’da bir Yahudi cemaatinin sahipliğinde iken daha sonra 19. yüzyılda yerel bir kardinalin mülkiyetine geçmiş. 20. yüzyılda İsrailli bir koleksiyoncunun kütüphanesine gelen Tevrat, daha sonra İngiliz koleksiyonculara geçmiş ve yeni açılan Kutsal Kitap Müzesi (Museum of the Bible) tarafından satın alınmış.

2017’de açılan Kutsal Kitap Müzesi, 500 milyon dolara mal oldu ve Hobby Lobby şirketi ile büyük başarı kazanmış Green Ailesi tarafından finanse edildi.

http://www.salom.com.tr/haber-112469-1000_yillik_tevrat_washingtonda_sergileniyor.html

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