Süryani ve Ermeni mezarlığının üstüne ‘Millet Bahçesi’

HABER MERKEZİ – Dargeçit’te iki mahalle arasında kalan bir bölgeye AKP’nin seçim vaadi de olan “Millet Bahçesi” adı altında 1 milyon 270 bin TL’lik ihale bedeli ile park ve düğün salonu yapıldı. ‘Millet Bahçesi’nin Süryani ve Ermenilere ait mezarların üstüne yapıldığı belirtiliyor.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Süryani ve Ermenilere ait mezarlığın üstüne AKP’nin seçim vaadi olan “Millet Bahçesi” adı altında park ve düğün salonu yapıldığı iddia edildi.

Dargeçit Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığında, “Saray Mahallesi Rekreasyon Projesi” olarak yapılan park ve düğün salonu Mart 2016’da belediyeye atanan kayyum tarafından başlatılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin AKP’de kalmasının ardından proje sürdürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ilçeye bağlı Bahçebaşı ve Saray mahalleleri arasındaki alanda yapımına başlanan ve içerisinde oyun salonu, spor tesisi ve düğün salonu bulunan projenin ihale bedeli 1 milyon 270 bin TL olarak belirlendi.

Park ve düğün salonunun önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Mahalle halkı ise tepkili.

Fotoğraf: MA

Mahalleli projenin yapıldığı alanın Süryani ve Ermenilere ait mezarlar olduğunu dile getiriyor.

Mezarlardan kaynaklı bölgenin adının “Tirbik” olduğunu ifade eden mahalleli, proje başlandığında defalarca yetkilileri uyardıklarını ve bunun görmezden gelindiğini vurguluyor.

Yıkılan mezarların molozlarla birlikte taşındığını belirten mahalleli, park ve düğün salonun yapılmasını kınıyor.

Mahallilerden Süryani yurttaş Abdülmesih Ergün, bugün “Millet Bahçesi” inşa edilen alanda mezarları olduğunu belirtiyor.

Kazılar sırasında bir çocuğa ait mezar kapağını kendi elleriyle temizlediğini anlatan Ergün, taşta haç işareti olduğunu söylüyor.

Buna rağmen projeyi durduramadıklarını ifade eden Ergün, mezarlık üzerine yapılan park ve düğün salonunun üzücü olduğunu dile getiriyor.

“Dargeçit’te Süryaniler ve Ermeniler de vardı. Burası Hıristiyan mezarlığıydı. Mezarların dini, dili ve ırkı yok. Çeşitli inançlar gelip gitti buradan. Bir mezarlık üzerinde eğlence merkezi ve park yapılması hem ahlaki hem de vicdani olarak uygun değildir. İnsanlık değerleridir. Toplum olarak bunları göz önünde bulundurmamız gerekir.”

https://gazetekarinca.com/2019/11/suryani-ve-ermeni-mezarliginin-ustune-millet-bahcesi/

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