Kamışlı Ermeni Katolik Kilisesi’nden iki rahip öldürüldü

Kuzeydoğu Suriye’de Kamışlı’dan Der Zor’a yolculuk eden iki rahip araçlarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldınının IŞİD tarafından üstlenildiği belirtiliyor.

Kantsasar sitesinin haberine göre Kamışlı’daki Ermeni Katolik Kilisesi’nin rahibi Hovsep Petoyan ve babası Abraham Petoyan Der Zor’daki cemaatin durumunu görmek üzere bu kente gidiyorlardı.

İki din adamı araçlarına ateş sonucu hayatlarını kaybetti.

Araçta bulunan Haseke Kilisesi diyakozu Fati Sano ise yaralandı.

Saldırının IŞİD tarafından üstlenildiği belirtiliyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23190/kamisli-ermeni-katolik-kilisesi-nden-iki-rahip-olduruldu

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