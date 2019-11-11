Ermenistan kendi nüfusu tarafından güvenli sayılan ülkeler listesinde 7’inci sırada yer alıyor

ABD merkezli Gallup araştırmalar enstitüsü tarafından yapılan anket araştırmasına göre gece saatlerinde kendi meleketin sokaklarında Ermenistan ve İsviçre vatandaşları güvenli hissediyorlar.

Law and Order Index 2019 anket araştırmaları çerçevesinde Ermenistan ve İsviçre halkının yüzde 89’u kendi ülkesinde sokaklarda gece saatlerinde güvenli hissettiğini belirtti.

Genel olarak Ermenistan 85 puan topladı ve Fransa, İrlanda, Japonya, İsveç, Myanmar ve Suudi Arabistan ile güvenli ülkeler listesinde 11’inci sırasını paylaştı.

Bu araştırmada puan ne kadar yüksek olursa demek halk ülkesinde o kadar çok güvende hissediyor kendisini.

Anket kapsamında polislere ‘güveniyor musunuz’, ‘gece saatlerinde gezerken kendinizi güvende hissediyor musunuz’, ‘son 12 ay içerisinde sizden para yada herhangi bir eşya çalındı mı’, ‘saldırıya yada talana maruz kaldını mı’ gibi sorular soruluyor.

Böylece genel olarak Ermenistan Avustralya, ABD, İtalya, Belçika ve birçok başka ülkelerden daha iyi vaziyettedir. En iyi durumda 97 puanla Singapur, en kötü durumda ise 38 puanla Afganistan bulunuyor.

Ermenistan’ın komşu ülkelerinde durum böyle:

Gürcistan’ın 86, Azerbaycan’ın ise 86 puanı var. Gallup tarafından yapılan anket araştırmasının sorularına 142 ülkeden yaklaşık 152.000 yetişkin cevap verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/11/Ermenistan-Gallup/169088

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