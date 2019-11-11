Ermeni kardeşler Kars’tan gelen atalarının diktiği dut ağacından ahşap gözlükleri üretmeye başladı (foto)

Ermenistan’ın Gyumri şehrinde yaşayan Babken ve Davit Khaçatıryan kardeşler artık 5 senedir ahşaptan gözlükler üretiyor. Ahşaptan gözlük üretme fikri yeni değil, fakat Khaçatryan kardeşlerinin hazırladıkları gözlükler başka gözlüklerden farklıdır, çünkü tamamen el yapımı ve doğal ahşaptan üretiliyor.

Ekolojik temiz bu gözlükler insan vücudundan ıs alıyorlar ve insanın yüzüne çok uygundur. Babken Khaçatryan bir tane ahşap gözlüğü hazırlamak için 60 saat gerektiğini söyledi.

Tüm gözlüklerin üzerinde ‘Ermenistan’da üretildi’ yazısı mevcut.

Ahşaptan gözlük üretme fikrinin nereden doğduğunu anlatan Babken Khaçatryan her şeyin evin bahçesinde bulunan dut ağacından başladığını dile getirdi. Kars’tan Gyumriye gelen ataları 150 yıl önce o dut ağacı diktiler ve onların ailesi dut ağacının yanındaki evde yaşamaya devam etti. Ağaç artık çok büyük olunca ne kadar da acı olsa kesmeye karar verdiler. Fakat keserken o ağacın hatırasını yaşatmak istediler ve o ağaçtan gözlük hazırlamaya karar verdiler.

Khaçatıryan kardeşlerin çok ilginç bir prensibi var. Her sene Nisan ayında o yıl satılan gözlük sayısında ağaç dikiyorlar. Yani eğer 50 tane gözlük satıldıysa Nisan ayında 50 tane ağaç dikiyorlar.

Ahşap gözlüklerin talebi de giderek artıyor. Daha çok bayanlar ilgileniyor, fakat satın alma ve kullanma konusunda erkekler daha cesurdur.

Gyumrili kardeşler ürettikleri ahşap gözlükleriyle artık dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen fuarlara katılmaya hazırlanıyor. Twinz gözlüklerin ilk uluslararası taınıtımı 2020 yılında İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/11/Gyumri-Kars-ahşap-gözlükleri/168999

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