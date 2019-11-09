Hayko Bağdat’ı kim susturacak? Sözde gazeteciden teröristi öven skandal mesaj

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Ermeni asıllı ‘Gazeteci-Oyuncu’ Hayko Bağdat paylaştığı Twitter mesajı ile 3 Kasım’da Suriye’de öldürülen terörist Özge Aydın için üzüntülü olduğunu ifade etti.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Ermeni asıllı sözde ‘Gazeteci-Oyuncu’ Hayko Bağdat, paylaştığı skandal twitter mesajı ile ‘Ceren Güneş’ kod adlı PKK/YPG’li terörist Özge Aydın’ın ölümünden üzüntü duyduğunu söyledi.

Suriye’de etkisiz hale getirildi

Devrimci Komünarlar partili Özge Aydın, Suriye’deki YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirildi. Ermeni asıllı Hayko Bağdat, terörist Aydın’ın Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada şerefli Türk askeri tarafından öldürülmesinden sonra bir mesaj paylaştı.

Bağdat mesajında terörist Aydın’ın kod adını kullanarak, “Ceren gencecik bir doktordu. İzmirli. Rojava’da uzun uzun konuşmuştuk. Hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm.” dedi.

Kamuoyunda ‘Gazeteci-Oyuncu’ olarak tanınan Ermeni asıllı Hayko Bağadat’ın paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Bağdat’ın mesajına hainler tarafından Şehit edilen emniyet güçlerimiz fotoğrafları ve bilgileri ile cevap verdi.

Turuncu listede aranıyordu

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan ‘Ceren Güneş‘ kod adlı Özge Aydın, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alıyordu.

Terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde de bulundu.

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