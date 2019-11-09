Din kültürü öğretmeni Hristiyan olduğu gerekçesiyle görevden alındı

Aydın’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Esma B.K. hakkında Hristiyan olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Konu Meclis gündemine taşındı.

Aydın’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliği yapan Esma B.K. hakkında Hristiyan olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kentte ilk olarak özel okullarda çalışan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra memur olarak devlet okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vermeye devam etti.

Sendika.Org’un haberine göre, Öğretmen hakkında Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Şuurlu Öğretmenler Derneği şikayette bulundu.

Soruşturma sonucunda öğretmen açığa alınırken, Şuurlu Öğretmenler Derneği konuya dair basına açıklama yaparak Hristiyanların din dersi veremeyeceğini iddia etti.

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” ifadelerini kullandı.

HDP’li Çelik konuya Meclis’e taşıdı

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ise konuyu Meclis gündemine taşıdı. Çelik öğretmenin neden açığa alındığı ve hakkında hangi gerekçeyle soruşturma başlatıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sonu önergesi yöneltti.

Tuma Çelik’in soru önergesi şöyle:

“Basında yer alan bilgilere göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan E.B.K hakkında, Hristiyan olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır. Öğretmen hakkında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ihbar geldiği iddiasına yer verilmiştir. Öğretmen açığa alınmıştır. Şuurlu Öğretmenler Derneği adlı bir dernek de konuya dair basına açıklamalar yaparak Hristiyanların din dersi veremeyeceğini iddia ederek nefret içerikli mesajlarla öğretmeni hedef göstermiştir.

Bu bağlamda;

Habere konu olan öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Öğretmen hakkında hangi gerekçeyle işlem yapılmıştır?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinin Müslüman olması zorunlu mudur?

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin Müslüman olma zorunluluğu var mıdır?

Son 5 yıl içerisinde misyonerlik faaliyeti yaptığı iddiasıyla görevden alınan öğretmen var mıdır?

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne öğretmen hakkında kaç tane ihbar gelmiştir?

Habere konu olan öğretmeni dini inancı nedeniyle hedef haline getiren ve nefret söylemi kullanan Şuurlu Öğretmenler Derneği hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?”

Valilikten açıklama

Aydın Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adı geçen öğretmenin derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü yönündeki ihbarın Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaşmasının ardından Valiliğimiz tarafından 22.10.2019 tarihinde milli eğitim müfettişi görevlendirilerek inceleme- soruşturma başlatılmış olup, dosya safahatı devam etmektedir. Konunun önemi gereği lüzum eden tüm yasal süreç Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

Öğretmenin avukatı: “İddialar asılsız”

Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “İddialar asılsız” dedi.

Avukat Kurtulan’ın açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır. Buna karşılık, basında yer alan hedef gösterici haberler sonrasında, müvekkilim sosyal medya üzerinden adeta saldırıya uğramış; söz konusu saldırılar iş ve özel hayatının ciddi anlamda zarar görmesine neden olmuştur. Yalnızca iddiadan ibaret olan haberlerde müvekkilimin açık kişi bilgilerine yer verilmesi; aynı zamanda özel hayat ve aile hayatı gizliliğinin ihlal edilmesiyle sonuçlanmış ve hâlihazırda devam eden bu süreç müvekkilimin huzurunu ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Konunun hassasiyeti ve soruşturmanın selameti bakımından şu aşamada daha fazla açıklama yapılmasına gerek olmamakla birlikte; sürecin hukuka uygun ilerlemesi ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm adımların takipçisi olunacaktır.”

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