Patrik seçimi sürecine karşı dava açıldı

Yurtdışında görev yapan patrik adaylarına patrik seçiminde kısıtlama getiren İçişleri Bakanlığı Talimatnamesi’ne karşı, Toplum Girişimi tarafından dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın patrik seçimi süreci için yayınladığı talimatname yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu ruhanilerin adaylığını kısıtlıyordu. Türkiye Ermeni Patrikliği ve seçim işlerini yürüten Müteşebbis Heyet, talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştı. Ermeni toplumundan sivillerin başlattığı bir inisiyatif olan Toplum Girişimi sürece karşı dava açtı. Toplum Girişimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Değabah Sırpazan Sahak Maşalyan, Ruhani Kurul Başkanı Sırpazan Aram Ateşyan ve Müteşebbis Heyet üyelerine yaptığımız onca çağrı bugüne kadar sonuç vermedi ve hepsi geleceğimizi tehlikelere atmak pahasına, bugünümüzü kurtardıklarını düşünmeye devam etti. Üstelik her biri talimatnamenin problemli olduğunu kabul etmesine rağmen dünyevi zaaflarına yenik düştü. Gelecek nesillerin yüzüne bakabilmek ve onlara daha umutlu bir gelecek bırakabilmek için seçimin durdurulması ve talimatnamenin için hukuki süreci başlattık”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23161/patrik-secimi-surecine-karsi-dava-acildi

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