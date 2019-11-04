Reuters’a konuşan Türk yetkililer: Erdoğan ABD ziyaretini ‘soykırım’ kararı nedeniyle erteleyebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washinton ziyaretini ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni Soykırımı karar tasarına tepki olarak erteleyebileceği belirtildi.

Erdoğan’ın geçen hafta “ABD’ye gidecek misiniz?” sorusuna “Şu an henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var” şeklinde yanıt vermesinin ardından, Reuters’a konuşan üç Türk yetkili, 13 Kasım’da gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyaretinin, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni Soykırımı karar tasarısı nedeniyle ertelenebileceğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkililerden biri, ajansa yaptığı açıklamada “Temsilciler Meclisi’nin kararı iki ülke ilişkilerini oldukça olumsuz etkiledi. Bu nedenle Erdoğan ziyareti beklemeye alındı” dedi.

Yetkililerin ayrıca, Erdoğan ve Trump’ın, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan son gelişmeler, Temsilciler Meclisi’nde alınan karar ve Rusya’dan alınan S-400’lerin yarattığı gerilime rağmen güçlü ilişkileri olduğunu vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde, 29 Ekim’de Ermeni Soykırımı karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının kabul edilmesinin ardından Erdoğan bu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek “Tarihleri soykırım, sömürgecilik, kölelik lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye’ye ders verme hakkı olamaz” demişti.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911041040551016-erdoganin-abd-ziyareti-temsilciler-meclisinin-soykirim-karari-nedeniyle-ertelenebilir/

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