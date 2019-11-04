Ermeni güreşçi Macaristan’da dünya şampiyonu oldu

Ermeni güreşçi Armen Melikyan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Dünya Güreş Şampiyonasının final maçında Kırgızistan’ı temsil eden sporcu Zaloman Şarşenbekov’u mağlubiyete uğratarak dünya şampiyonu ilan edildi.

Greko-Romen 60 kg kategorisinde yarışan Ermeni sporcu 23 yaş altı dünya birinciliği kazandı.

Final maçına kadar tüm karşılaşmalarda büyük farkla (8:0, 4:0, 5:0) zaferler kazandıktan sonra finalde Armen Melikyan Kırgız sporcuya karşı 9:7 skorluk zafer elde etti.

55 kg kategorisinde ise Ermeni güreşçilerden Norayr Hakhoyan ve Davit Ovasapyan bronz madalyası için mücadele edecekler.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de artık 3’üncü gündür 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası karşılaşmaları gerçekleştiriliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/04/Ermeni-güreşçi-Macaristan/168539

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