Semavi dinlerden ötenaziye karşı ortak deklarasyon

Doktor eli ile komadaki hastaların hayatına son verilmesi olarak bilinen ötenaziyi reddeden ve tüm sağlık görevlilerine çağrı yapan ortak bildiri üç semavi dinin temsilcileri tarafından imzalandı.

İmzalandıktan sonra Papa Francis tarafından da desteklenen ve sahip çıkılan bildiride şu ifadeler dikkat çekiyor: “İbrahim Peygamberi kabul eden üç semavi din; İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik, insan eliyle insan hayatına son vermeyi kabul etmez. Bu konuda üç felsefi yaklaşım da ortak tek bir görüşe sahiptir.”

(…)

“Ötenazi ve doktor yardımı ile intihar, üç dinin de ana felsefesine temelden karşı bir tutumdur. Ahlaki olarak da kabul edilemez bu tür bir uygulamanın hiçbir istisnaya müsamaha gösterilmeden yasaklanması gerekir. Hastaların tüm baskılarına rağmen böyle bir talep doktorlar tarafından reddedilmelidir.”

Söz konusu mektup-bildiri fikri İsrail Biyoloji ve Tıp Etiği Kurumu Başkanı Avraham Steinberg’den geldi.

Vatikan’da imzalanan bildiriye Amerikan Yahudi Komitesi adına David Rosen, Vatikan adına Vincenzo Paglia ve Endenozya İslam Kültürü Vakfı adına da Samsul Anwar imza attı ve bildiri son olarak da Papa tarafından imzalandı.

http://www.salom.com.tr//haber-112367-semavi_dinlerden_otenaziye_karsi_ortak_deklarasyon.html

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