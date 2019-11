Mehmet Büyüksimitci: ”ABD yaptırımları ve sözde Ermeni soykırımı bizim nezdimizde yok hükmündedir”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “ABD yaptırımları ve sözde Ermeni soykırımı bizim nezdimizde yok hükmündedir” dedi.

KAYSO Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Barış Pınarı Harekatını oda olarak tüm kalpleriyle desteklediklerini söyleyerek, “Salı günü 96. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cumhuriyeti, bu güzel vatanı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat’ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla “Barış Pınarı Harekatı” başlatmıştı. Bu harekatta da şehitlerimiz oldu. Diğer taraftan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan hemşehrimiz Zekeriya Burak Altunok da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bu vesile ben tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Ülkemizin her alanda gelişip büyümesi için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz.Ben buradan bir kez daha “Barış Pınarı Harekatı’nı tüm kalbimizle desteklediğimizi yineliyorum. Şanlı ordumuzun bu harekattan muzaffer olarak dönmesini yüce Allah’tan diliyorum. Bu hafta bir taraftan sevinçliyiz, Cumhuriyet bayramımızı kutladık. Diğer taraftan duayen sanayicilerimizden, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, değerli büyüğümüz, Meclis Başkanımız Sayın Abidin Özkaya’nın ağabeyi Halit Özkaya Ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Uzun yıllar İncesu OSB’mizin başkanlığını yaptı. Kayseri sanayisine birçok değer kattı. Bu katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Kendisini de rahmetle anacağız. Ben kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Meclis Başkanımız başta olmak üzere değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.Yine geçen hafta Balıkesir Ticaret Borsası Başkanımız Faruk Kula’yı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TOBB camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Mehmet Büyüksimitci, bankaların faiz yönünden sanayicileri çok sıkıştırdığını ama sanayici yok olursa bankaların da yok olacağının bilinmesini istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dün ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı ve sözde “Ermeni Soykırımı” ile ilgili bir tasarı kabul edildi. ABD Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni Soykırımı” kararı, tarihsel gerçeklere de uluslararası hukuka da aykırıdır. Alınan bu karar “Ermeni Soykırımı” iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Siyasi hesaplar ve kararlarla geçmiş de tarih de değiştirilemez. Her iki kararı da şiddetle kınıyoruz. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir. Faizler düşmeye devan ediyor. Merkez Bankası politika faizi olan haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 16.50’den yüzde 14’e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 25 Temmuz toplantısında yüzde 24’ten yüzde 19.75’e, 12 Eylül toplantısında da yüzde 16.50’ye indirmişti. Faiz böylece 24 Temmuz’da 4.25 puan, 12 Eylül’de 3.25 puan ve son olarak 25 Ekim’de de 2.50 puan olmak üzere üç toplantıda 10 puan aşağı çekildi. Elbette bu indirimleri oldukça olumlu karşılıyoruz. Piyasa şartları oluştukça indirimlerin devam edeceğine inanıyoruz. Bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansımasını umut ediyoruz. Tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını da bir an önce bekliyoruz.”

Kaynak: IHA

http://www.malatyaguncel.com/mehmet-buyuksimitci-abd-yaptirimlari-ve-sozde-ermeni-soykirimi-bizim-nezdimizde-yok-1362442h.htm

