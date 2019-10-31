AVİM Başkanı: ‘Ermeni Tasarısı Kararı Türk Düşmanlığı Kokuyor’

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin dün kabul ettiği tasarılarla ilgili, “Birisi Ermeni Soykırımı iddiaları diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ermeni Soykırımı iddiaları Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürütmekle suçlanmaktadır. Bu gerçek dışıdır” dedi.

Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalar yürüten AVİM’in başkanlığının yanı sıra diplomatik kariyeri sırasında konuyu takip eden isimlerden birisi olan Emekli Büyükelçi Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin tasarısıyla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Kılıç, “ABD Temsilciler Meclisi, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı 29 Ekim’de maalesef Türkiye karşıtı iki tane karar kabul etmiştir. Bunlardan birisi Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinedir diğeri de Barış Pınarı Harekatı’nın cezalandırılması üzerinedir. Ben tabii burada Ermeni Soykırımı iddiaları üzerinde durmak istiyorum. Bu talihsiz bir karar olmuştur. Açıkça burada bir Türk düşmanlığı kokmaktadır çünkü girişinde Türkler’in 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Yunanlılar, Süryaniler, Keldaniler, Asuriler ve diğer Hıristiyanlara karşı bir soykırım kampanyası yürüttüğünden bahsetmektedir. Bu gerçek dışıdır. Bu tamamen bir düşmanlık yansıtmaktadır ve bu yönüyle üzüntü vericidir” ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin üyelerine bu kararı yakıştıramadığını kaydeden Kılıç, bu tasarıyla Ermeni meselesi bir yandan “ABD’nin iç politika malzemesi” olarak kullanılırken bir yandan da Türkiye’nin cezalandırılmak istendiği görüşünü dile getirdi.

Böylesi bir tasarıyı kabul ettirmek üzere her yıl 24 Nisan arifesinde ABD’deki Ermeni diasporası tarafından girişimlerde bulunulduğunu ancak şimdi bunun 29 Ekim’de kabul edilmesini sorduğumuz Kılıç, “Ermeni lobisi olarak bu başarı olarak kaydedilebilir, addedilebilir. Yıllardır belli bir söylemi tekrarlaya tekrarlaya zihinlere adeta işlemişlerdir. Fakat bunu sadece Ermeni lobisinin başarısı olarak görmek de eksik ya da yanlış olacaktır. Bu daha çok mevcut siyasi ortamda Türkiye’yi cezalandırma girişimidir. Ve Ermeni iddiaları bunun için uygun bir araç olmuştur böyle düşünüyorum” diye konuştu.

“Türk–Amerikan ilişkilerini uzun süre gölgeleyecektir”

ABD Temsilciler Meclisi’nin hukuki bakımdan tutarsız bir iddiayı benimseyen bir görünüm çizdiğini söyleyen Kılıç, “Karar, ABD Temsilciler Meclisi’ne gölge düşürür durumdadır. Kaldı ki içeriğinde örneğin Hitler’e atfedilen ve geçersizliği, yanlış olduğu kanıtlanmış ifadeye yer vermesi veyahut da soykırım kavramını kavram olarak dünya literatürüne yerleştirmiş olan Lemkin’e atıfta bulunulması ama Lemkin’in aynı kitabında örneğin Yunanlılar’ın Türkler’e karşı soykırım yaptığı ifadesinin, Amerikan yerli halkına soykırım uygulandığı ifadesinin hiç görmezden gelinmesi bunun gene ne kadar çürük temeller üzerinde oturduğunu göstermektedir” görüşünü aktardı.

Cumhuriyet’in kuruluş gününde böylesi bir karar alınmasını Türk–Amerikan ilişkileri bakımından da değerlendiren Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi’nin bu karar tasarıyla ilişkileri adeta zehirlediğini belirtti. Kılıç, “Tabii bunun tek tesellisi hiçbir bağlayıcılığının olmamasıdır. Bu, bunun önemini azaltmaz. ABD Temsilciler Meclisi, ki ABD’nin halkını temsil etmektedir, böyle bir niyet belirtisi, hassasiyet göstermesi Türk-Amerikan ilişkilerini uzun süre gölgeleyecek ve zor durumda bırakacak bir karar olmuştur” dedi.

AVİM’in 1915’teki Ermeni olaylarıyla ilgili araştırmalarını da anımsatan Büyükelçi Kılıç, Türkiye’nin olayı tarihçilere bırakma çağrısını yerinde bulduklarını vurgulayarak, “Tarihi olaylar çarpıtılmıştır. Ve buna en iyi cevabı tarihçiler verecektir. Gerçi hukuk buna bir cevap vermiştir. Hukuken böyle bir şey yoktur, böyle bir karar alınamaz denmiştir ama bunun tarihi yönü esas olan bir noktadır. Buna da tarihçilerin eğilmesi ve tarafsız olarak incelenmesi en güzel cevabı verecektir. Biz AVİM olarak tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna anlatılmasına, bunların çarpıtmaların, yanlışların yerine geçmesine çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

https://www.amerikaninsesi.com/a/avim-baskani-ermeni-tasarisi-karari-turk-dusmanligi-kokuyor/5146002.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...