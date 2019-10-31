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ABD’nin kabul ettiği tasarıya Ermenistan yorumu: Milyonları teselli eden cesur bir adım

2019-10-31

 Euronews 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni soykırımı” iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini Türkiye sert ifadelerle eleştirirken, Ermenistan’dan ise kutlama mesajı geldi.

Tasarı, Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını “soykırım” olarak tanımlıyor.

Ermenistan Başbakanı: Milyonları teselli eden cesur bir adım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, Ermeni soykırımından hayatta kalanların soyundan gelen milyonlarca kişiyi teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da karara tepki gösterdi: “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.”

Photo Credit: ABD’li Senatör Ted Cruz Ermeni karar tasarısını sunan iki isimden birisi REUTERS/Sarah Silbiger

https://tr.euronews.com/2019/10/30/abd-nin-kabul-ettigi-tasariya-ermenistan-dan-yorum-milyonlar-teselli-eden-cesur-bir-adim

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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