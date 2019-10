ABD’nin kabul ettiği tasarıya Ermenistan yorumu: Milyonları teselli eden cesur bir adım

Euronews • Son güncelleme: 30/10/2019 – 11:54

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni soykırımı” iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini Türkiye sert ifadelerle eleştirirken, Ermenistan’dan ise kutlama mesajı geldi.

Tasarı, Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını “soykırım” olarak tanımlıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, Ermeni soykırımından hayatta kalanların soyundan gelen milyonlarca kişiyi teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 29, 2019