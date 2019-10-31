ABD’nin kabul ettiği tasarıya Ermenistan yorumu: Milyonları teselli eden cesur bir adım

Euronews • Son güncelleme: 30/10/2019 – 11:54

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni soykırımı” iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini Türkiye sert ifadelerle eleştirirken, Ermenistan’dan ise kutlama mesajı geldi.

Tasarı, Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını “soykırım” olarak tanımlıyor.

Ermenistan Başbakanı: Milyonları teselli eden cesur bir adım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, Ermeni soykırımından hayatta kalanların soyundan gelen milyonlarca kişiyi teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 29, 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da karara tepki gösterdi: “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.”

Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2019

Photo Credit: ABD’li Senatör Ted Cruz Ermeni karar tasarısını sunan iki isimden birisi –REUTERS/Sarah Silbiger

https://tr.euronews.com/2019/10/30/abd-nin-kabul-ettigi-tasariya-ermenistan-dan-yorum-milyonlar-teselli-eden-cesur-bir-adim

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