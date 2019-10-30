Türkolog: “Temsilciler Meclisi’nin Soykırım kararı diğer ülkelerde zincir reaksiyonu yaratabilir”

Ermenistan Bilimler Akademisi’nin Şarkiyat Enstitüsü’nün Müdürü, Türkolog Ruben Safrastyan, ABD Temsilciler Meclisi tarafından Ermeni Soykrımı’nı tanıyan karar tasarısının onaylanmasının tarihi ve çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Bu adımın, diğer ülkeler arasında zincir reaksiyonu başlatabileceğini vurgulayan Safrastyan, Ermeni Soykrımı konusunun diğer ülkelerin parlamentolarının gündemine de gelebileceğinen emin olduğunu belirtti.

ABD’nin, dünyada büyük etkisi olduğunun bir sır olmadığına dikkat çeken Türkolog, “ABD Devlet Başkanı’nın araya girerek süreci durdurmaya çalışmadığı, burada önemli olan bir husus. Şimdiye kadar böyle durumların yaşandığına tanıklık etmiştik. Demek ki ABD siyasi çerçevelerinde bu konuda fikir birliği sağlandı. En başta Cumhuriyetçilerin, konunun gündeme getirilmesine karşı çıktığını, ama durduramadıklarını gördük, en nihayet onlar da tasarı lehine oy verdi” şeklinde konuştu.

Ermeni Soykırımı konusunun tam bu anda ABD Kongresi’nin gündemine getirildiğinin ve konu ile ilgili siyasi çerçevelerde fikir birliği kaydedildiğinin sebebinin, Türkiye’nin sürdürdüğü politikadan ABD’nin memnunsuzluğu olduğunu dile geitren Safrastyan, “ABD siyasi çerçeveleri, Yakın Doğu’da Türkiye’nin sürdürdüğü politikadan dolayı bir hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye’nin faaliyetleri, müteffik ilişkilerine ihanet olarak değerlendiriliyor. Kanaatimce bu nedenle ABD siyasi çerçeveler, Türkiye’yi cezalandırmak istedi ve Ermeni Soykırımı’nın tanınması, bu kapsamda verilen cezalardan biri oldu” yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 29 Ekim’de ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulan Ermeni Soykırımı karar tasarısının lehine 405 Meclis üyesi oy kullandı. 11 üye tasarı aleyhine oy kullanırken 3 üye çekimser kaldı, 14 üye de oylamaya katılmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/30/Safrastyan-ABD-Temsilciler-Meclisi-Ermeni-Soykırım-Türkiye/168226

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