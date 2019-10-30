Lübnan’daki Kilise Önderleri, Uzlaşma Çağrısında Bulundu

Lübnan’daki Hristiyan mezheplerin önderleri geçtiğimiz hafta bir araya geldi. Hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp’a vergi getirme girişimine tepki olarak halk sokağa çıkmıştı. Hükümet, vergi kararından vazgeçti ama, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

“Lübnan’da bulunan kiliseler ve Hristiyan topluluklar olarak, kendilerini ifade edenlere saygı duyarken, çocuklarımızın meşru isyanını kucaklamak ve korumak istiyoruz. Ayrıca hükümete, ulusal taleplere acilen yanıt vermesi konusunda çağrıda bulunuyoruz” diyen ‘Hristiyan temsilciler, hükümetin hazırladığı reform önerileri ve ekonomik önlemlerle ilişkili olan düşüncelerini de dile getirdiler.

Bildiriyi okuyan Maronit Patrik Boutros Bechara Rai, ‘‘Reform planı, olumlu bir adım. Ancak hükümet tutumunu değiştirmeli ve vatansever kişiler tarafından yönetilen bir idare başlamalı. Devlet başkanının, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemler almasını ve siyasi liderlerle istişarelere hemen başlamasını istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Protestoculara da hitap eden kilise önderleri ve Hristiyan cemaatleri, protestocuları birliği bozucu hareketlerde bulunmaması ve kışkırtıcı kişilerden uzak durmaları konusunda uyardı. 23 Ekim, Çarşamba öğleden sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Maronit Patriği Bechara Rai ile telefon görüşmesinde bulundu.

Dini önderlerin toplantısına, hükümeti protestocuların taleplerine karşılık vermesi çağrısında bulunan Şeyh Abdel Latif Darian da katıldı.

Ülkenin yaşadığı ekonomik krizde ve protestoların yaşanmasında etken olan nedenlerden biri, hükümetin whatsapp ve diğer sosyal medya araçlarının kullanımına koyduğu vergiler oldu. (fides.org)

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