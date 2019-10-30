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House Floor Activities Legislative Day of October 29, 2019

2019-10-29
5:28:37 P.M. H. Res. 296Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.

http://clerk.house.gov/floorsummary/floor.aspx

Yayımlanan kategori: English ve Haberler

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