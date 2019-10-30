House Floor Activities Legislative Day of October 29, 2019 2019-10-29 5:28:37 P.M. H. Res. 296Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection. http://clerk.house.gov/floorsummary/floor.aspx Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: English ve Haberler
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