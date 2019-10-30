Azerbaycan’dan ABD’nin Ermeni Soykırımı kararına kınama

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Azerbaycan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisini kınadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev, ABD Temsilciler Meclisinde sözde “Ermeni soykırımı”nı tanıyan tasarının kabul edilmesini kınadı. Haciyev, “ABD Temsilciler Meclisinin, Ermeni soykırımı hakkındaki 296 sayılı kararının önyargılı ve haksız olduğunu düşünüyoruz ve kınıyoruz. Kararın siyasi, yasal veya tarihi bir temeli bulunmuyor ve Ermeni lobisi yanlısı grupların çabaları sonucunda kabul edildi. O dönemde olanlar politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından araştırılmalıdır” dedi.

“ERMENİLER SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Ermeni ve Ermeni lobisi çevrelerinin sözde “Ermeni soykırımı”nı bir politik amaç haline dönüştürdüğünü ifade eden Haciyev, “Bu amaçla, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerdeki Ermenilerin işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye’nin Ortak Tarih Komisyonu tarafından söz konusu dönemin olaylarını araştırma önerisini kabul etmemektedir. Tarihi tahrif etme, tarihi yeniden yazma ve politik baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE SURİYE YAPTIRIM TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sebebiyle yaptırım yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı Türkiye’ye bir çok alanda yaptırımlar getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığının ve iş ilişkilerinin de araştırılıp rapor hazırlanmasını öngörüyor.

Temsilciler Meclisi’nde oylanan tasarı 16’ya karşı 403 oyla kabul edildi. Tasarı, yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı’nın Hazine Bakanı ve Ulusal Güvenlik Direktörü ile istişare içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlanmasını gerektiriyor.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Mike McCaul tarafından 17 Ekim’de sunulan yasa tasarı, bazı Türk yetkilileri yaptırım listesine alıyor ve Türk ordusunun silah ve finansmana erişimine sınırlamalar getiriyor.

4695 sayılı tasarı ABD Başkanı Donald Trump’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil Suriye’ye askeri operasyonda rolü olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlığı dondurma gibi tedbirler getirilmesini öngörüyor.

Tasarı ayrıca ABD Başkanı Trump’ı, Türk hükümetine Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminden dolayı ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması Yasası (CAATSA ) altındaki yaptırımları devreye sokmasını öngörüyor.

İHA

https://www.karar.com/dunya-haberleri/azerbaycandan-abdnin-ermeni-soykirimi-kararina-kinama-1368898

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