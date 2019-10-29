McGurk soykırım ortağı

Barış Pınarı’nın Suriyeli Hıristiyanları tehlikeye atacağını iddia eden PKK hamisi Bret McGurk’a, Iraklı Hıristiyanlardan sert tepki var. Twitter’da McGurk için #GenocideMaker (#SoykırımYapıcı) etiketini açan gruplar, “Ortağınız YPG yıllarca Suriye Hıristiyanlarını ve Kuzeydoğu Suriye’de yaşayanları terörize etti. Biliyordunuz ve onlara fon sağlamaya devam ettiniz” dediler.

Iraklı Hristiyan gruplardan, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk çok sert tepki geldi. Iraklı Hristiyanlar, @iraqchristians adlı Twitter hesabından paylaştıkları mesajlarında PKK/YPG destekçisi McGurk için #GenocideMaker (#SoykırımYapıcı) etiketini açmaları dikkat çekti.

Brett McGurk Twitter paylaşımı

Twitter mesajında “Ortağınız YPG yıllarca Suriye Hıristiyanlarını ve Kuzeydoğu Suriye’de yaşayanları terörize etti. Biliyordun ve onlara fon sağlamaya devam ettin.” ifadelerine yer veren Iraklı Hristiyanlar, ABD destekli PKK/PYD terör örgütünün, Fırat’ın doğusundaki Arap, Türkmen ve Hristiyan toplulukları hedef alan ve soykırıma varan suçlarını gündeme getirdi.

Kara propaganda

ABD’nin DEAŞ’la Mücadele eski temsilcisi McGurk, görevde olduğu dönem, PKK/YPG’li teröristlerden ödül almıştı.

Iraklı Hristiyan grup, ABD ve bölgedeki ortaklarını DEAŞ’ın Ninova’yı ele geçirmesine göz yummakla da suçlaması dikkat çekti. Twitter mesajında McGurk için, “Ninova’daki Hristiyan kasabalarını da İran destekli milislere verdin” suçlamasını yöneltildi. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Brett McGurk, terör örgütü PKK/YPG’yi hedef alan Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra kaleme aldığı bir yazıyla, harekatı hedef almış ve “Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını” gibi kara propaganda taktiklerine başvurmuştu. Iraklı Hristiyanların McGurk’ü, soykırımla suçlayan mesajı, bölgedeki Hristiyan varlığının PKK/YPG tarafından hedef alındığı gerçeğini de ortaya koydu ve Türkiye’yi hedef alan kara propagandayı boşa çıkardı.

https://www.yenisafak.com/dunya/mcgurk-soykirim-ortagi-3512145

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