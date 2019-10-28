Ermeni halterciler Avrupa Halter Şampiyonası’nda rekorlar kırdı

Bükreş’te devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda iki Ermeni halterci altın madalya kazandı.

109 kg sıklette yarışan Samvel Gasparyan, koparmada 176 kg kaldırarak küçük gümüş madalya kazandı. Silkmede ise 214 kg sonuç gösteren genç halterci, bu hareket için de küçük altın madalyaya layık görüldü. Gasparyan, her iki harekette gösterdiği toplam 390 kg peformansla dünya şampiyonu oldu.

Süper ağır sıklette yarışan dünya halter şampiyonu Simon Martirosyan da, koparmada 198 kg ve silkmede 236 kg kaldırarak her iki harekette rekor kırdı ve birer küçük altın madalya kazandı. Toplam 434 kg sonuç gösteren Ermeni halterci, süper ağır sıklette dünya şampiyonu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/28/Avrupa-Halter-Şampiyonası-Ermenistan/167916

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