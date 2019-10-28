Հարցազրոյց Պոլսոյ Պատրիարքութեան Տեղապահ Տ. Սահակ եպս. Մաշալյան 2019-10-28 https://www.youtube.com/watch?v=WpiFCtT9EmI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ROaCto_LGGovIUbmY2wsk7RKcZdDrYbBf6pwlXZG5GyXjFbXL_djZLZg&app=desktop Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haber, Hayeren ve Söyleşi
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