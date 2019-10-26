Ermeni patrik seçimlerine gölge düştü

Türkiye Ermenileri Patrik seçimlerine hazırlanıyor. Ancak, seçim süreci ilerlerken adaylar arasında çatışmalar da sertleşmeye başladı.

Son olarak, doğal adaylardan Başpiskopos Karekin Bekçiyan Patrik Kaymakamı Sahap Episkopos Maşalyan’a yönelik bir mektup yazarak belirli koşullar yerine getirilmezse adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Bekçiyan, öncelikle diğer doğal adaylarının haklarının çiğnendiğini ve bu durumun süratle düzeltilmesibni talep ediyor. Episkoposların aday olma hakkının sınırlandırılması kabul edilemez bir gelişme olarak nitelendiren Bekçiyan bunun ileride Patrikhane için çok tehlikeli olabileceğini de ifade ediyor.

Başpiskopos Karakin Bekçiyan şu andaki durumun devam etmesi ve yeni bir düzenleme yapılmazsa, diğer adaylara da patriklik seçimlerine katılmama çağrısında bulunuyor.

https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/ermeni-patrik-secimlerine-golge-dustu-h141754.html

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