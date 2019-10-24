Kim Kardashian yeni yaşını baklava ile kutladı…

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Ermeni asıllı ABD‘li yıldız Kim Kardashian, önceki gün 39. yaşını baklava ile kutladı. Güzel yıldız, Türk mutfağının vazgeçilmezi baklavayı sosyal medyada da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ermeni asıllı ABD‘li yıldız Kim Kardashian, önceki gün 39. yaşını baklava ile kutladı. Güzel yıldız, Türk mutfağının vazgeçilmezi baklavayı sosyal medyada da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kökeninin Kars‘a dayandığı iddia edilen Kardashian’ın baklava yemesi “Kan çekti” dedirtti.

https://www.ahaber.com.tr/magazin/2019/10/24/kim-kardashian-yeni-yasini-baklava-ile-kutladi

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