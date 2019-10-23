Katalonya’nın Sant Hilari Sacalm şehri, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesinde bulunan Sant Hilari Sacalm şehri, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ermeni Soykırımı’nı tanıma önerisi, Katalonya’da faaliyet gösteren “Ararat” Ermeni Derneği tarafından şehir meclisine sunulmuştu.

Ermeni Soykırımı’nı ilk tanıyan ülke, 1965 yılında Uruguay oldu. Ermeni Soykırımı’nın, uluslararası hukuka göre soykırım olduğunu kabul eden ve kınayan ülkeler listesi şöyle: Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Polonya, Litvanya, Yunanistan, Slovakya, Kıbrıs, Lübnan, Uruguay, Paraguay, Arjantin, Venezuela, Şili, Bolivya, Kanada, Vatikan, Avusturya, Lüksemburg, Almanya, Brezilya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti, ABD’nin 50 eyaletinden 49’u.

Bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler’in (BM) birkaç komisyonları, Dünya Kiliseler Konseyi ve Güney Amerika’nın en büyük kuruluşlarından biri olan MERCOSUR Parlamentosu gibi uluslararası yapılar da Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/23/Katalonya-Sant-Hilari-Sacalm-Ermeni-Soykırımı/167611

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