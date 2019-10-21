Türkiye topraklarında ‘Ermenistan’a hoş geldiniz” Kaynak: Türkiye topraklarında ‘Ermenistan’a hoş geldiniz”

Ermenistan’a komşu olan başta Kars’ın sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar olmak üzere, Ani Ören Yeri’ni ziyaret eden ziyaretçiler, cep telefonlarının otomatik olarak yurt dışı şebekelerine bağlanması nedeniyle yüksek fatura ödemek zorunda kalıyor.

Geçtiğimiz hafta Kars’ın merkez Yalçınlar Köyü’nü ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz’e bu konuda dert yanan vatandaşlar, iletişin alanında yüksek teknolojinin yaşandığı günümüzde, büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler.

Ermenistan sınırında sıfır noktada Kars’a en uzak olan köyde yaşayan sakinler, bölgede 3 GSM şirketine ait baz istasyonlarının yetersiz olmasıyla birlikte, cep telefonlarının Ermenistan üzerinden diğer operatörlere bağlandığını söylediler.

Yalçınlar Köyü gibi diğer birçok sınır köyünde de benzer sorunların yaşandığını Vali Öksüz’e dert yanan köylüler, yörede iletişin hizmeti sunan GSM şirketlerinin artık bu sorunu ortadan kaldırmaları için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladılar.

Aynı sorun Ermenistan, Gürcistan, İran, Van ile Nahçivan’ın sınır bölgelerine yaklaşıldığı zaman cep telefonlarının şebeke modu otomatik olarak belirlendiği gibi bu ülkelerin GSM şebekelerinden daha güçlü gelen sinyaller alan cep telefonları, otomatik olarak onların GSM şebekelerine bağlanıyor.

Özellik Ani Ören Yeri’ni ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin cep telefonlarına otomatik geçiş nedeniyle ‘Ermenistan’a hoş geldiniz’ mesajı geliyor. Ani’de olduğu gibi sınır köylerinde vatandaşlar, konuşma yaptıklarında, kısa mesaj attıklarında ya da telefonlarından internet kullandıklarında cep telefonları şebekelerinin yurt dışındaki şebekelere bağlı olduğunu bilmiyor. Vatandaşlar ay sonu gelen yüksek faturaları görünce de duruma anlam veremiyor. Yurt dışı ile telefonda konuşmuş gibi yüksek faturalarla karşılaşanlar ay sonu kendilerine gelen yurt dışı tarifesinin mağduriyetini yaşıyor. ‘Ermenistan’a hoş geldiniz’ mesajıyla cep telefonu şebekelerinin Ermenistan’ın şebekesine bağlandığını anlayabilen vatandaşlar ise konuşma yapmayarak ya da cep telefonlarının şebeke seçim modunu değiştirip şebeke sağlayıcısını belirleyerek yüksek faturalara karşı önlem almaya çalışıyor.

https://www.gazetekars.com/turkiye-topraklarinda-ermenistana-hos-geldiniz-28341h.htm

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