Rahip Gomidas’ın Doğuşunun 150. Yılı Anıldı

Getronagan Lisesi’nde Gomidas’ın doğumunun 150. Yılı anması düzenlendi.

18 Ekim Cuma akşamı, Getronagan Ermeni Lisesinde Rahip Gomidas’ın doğuşunun 150. yıldönümü münasebetiyle anma gecesi düzenlendi. Geceye Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan, Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli peder Kirkor Damatyan, peder Şirvan Mürzyan, okul müdürleri, öğretmenleri, öğrenciler, Ermeni toplumunun önde gelen sanatseverleri ve Gomidas hayranları katıldı.

Geceyi tertipleyenler okulun müdüresi Silva Kuyumcuyan ve müzik öğretmeni Hagop Mamigonyan oldular. Açılış konuşmalarının ardından, Okulun yeni ve eski öğrencileri, Rahip Gomidas’ın eserlerini büyük bir ustalıkla sergilediler. Aynı salonda, Gomidas’ın şahsen kullanmış olduğu bir piyano bulunduğunu geceye katılanların bir çoğu orda öğrendi ve o piyanonun kullanılması geceye özel bir anlam kazandırdı. Ondan yayılan her ses, katılımcılara Gomidas’ın manen aralarında olduğunu anımsattı.

Bu anlamlı gecede özellikle bu törene katılmak için Yerevan’dan İstanbul’a gelen Mıhitar Sepasdatsi Okulu öğrencileri de Gomidas’ın eserlerini seslendirdiler. Kısacası o gece Gomidas Getronagan’da konuştu.

Müzik şöleninin sonunda gönül sözünü söyleyen Değabah Episkopos Sahak Maşlayan

“Bu anlamlı geceyi tertip eden Getronagan Ailesi’ne, müdür Silva Kuyumcuyan’ın şahsında teşekkür ediyorum. Ayrıca gecenin müzik direktörü, okulun müzik öğretmeni ve Lusavoriç Korosu şefi Hagop Mamigonyan’a da özel olarak teşekkür ediyorum. Sesi ve enstrümanı vasıtasıyla geceyi renklendiren tüm gençlere ise büyük bir teşekkür. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.

Yükselen alkışların ardından Episkopos Maşalyan ve beraberindekiler, tüm misafirlerle birlikte okulun üst katındaki “Gomidas fotoğraf sergisi”ne katıldılar. Burada okul aile birliği tarafından hazırlanmış ikramlar da misafirlere sunuldu.

Sergiyi de ilgiyle gezen Değabah Maşalyan, eserler hakkında bilgiler edindi, öğrenciler, veliler ve sanatseverlerle sohbetler etti. Ayrıca bir çok öğrenciye ve katılımcıya hediyeler dağıttı. Birçokları ile de fotoğraf çekildi. Daha sonra okul müdiresi ile görüşen Episkopos Maşalyan, geceden duyduğu memnuniyeti dile getirip oradan ayrıldı.



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