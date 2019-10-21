Amsterdam Üniversitesi’nde Azerbaycan’ın sahte tarihinin yaratılmasını konu alan doktora tezi savunması yapıldı

18 Ekim’de Amsterdam Üniversitesi’nin araştırmacısı Sara Crombach’ın, “Ziya Bünyadov ile Azerbaycan’ın uydurulmuş geçmişi” konulu doktora tezininin savunması yapıldı.

Savunmadan günler önce ise aynı konulu, üç bölümden oluşan kitap yayınlandı. Kitabın birinci bölümünde, Azerbaycan’ın sahte tarihinin atası sayılan bilim adamı, akademisyen Ziya Bünyadov’un, “Perestroyka” (1980’li yıllardaki SSCB Reform hareketi) yıllarına kadarki hayat öyküsü konu alındı. İkinci bölümde, aynı zaman kısmında Azerbaycan’ın sahte tarihinin yaratılmasında Bünnyadov’un katılımına değinildi.

Kitabın üçüncü bölümünde, “Perestroyka” yıllarında Bünyadov’un hayatı ve faaliyetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetiler Birliği’nin yıkılması, Dağlık Karabağ çatışması ve bağımsızlığının ilk yılları konu edildi. Crombach, Dağlık Karabağ savaşı yıllarında Azerbaycan’da Ermeni nüfusa karşı işlenen kıyımlara da çalışmasında yer verdi.

Araştırma, Azerbaycan ile Rusya’lı bilim insanları ve Bünyadov’un eşi ile yapılan söyleşiler, Bünyadov’un çalışmaları, Ermeni araştırmacıların çalışmaları ve tarihi kaynakların kullanılmasıyla gerçekleştirildi.

Doktora tezinin savunmasında, Azerbaycan’da baskılara maruz kalarak Hollanda’ya sığınan Leyla ve Arif Yunuslar dahil 3000 kadar kişi hazır bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/21/Amsterdam-Hollanda-Azerbaycan-Bünyadov-tarih/167341

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