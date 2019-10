Tebessüm Kahvesi Nerede? Kimler Çalışıyor?

Niyazi Topcu

MasterChef Türkiye, 15 Ekim yayınlanan bölümünde Tebessüm Kahvesine konuk oldu. Yarışmayı izleyenlerin merak ettiği ise Tebessüm Kahvesine nasıl gidilir oldu…

TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE?

Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm dünyada ses getiren sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi’nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor.Günün her öğününde usta aşçılarımızın yemeklerini ,kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerimizin servisi ile tadabilirsiniz.

Kafe’ de gençleri sabah 08.00–14.00 ve öğlen 14.00–20.00 saatleri arasında 5’er kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmaktalar Haftanın 7 günü bu şekilde çalışma yapılıyor. Haftanın 1 günü izinliler. Down Kafe’ de şu an 7 erkek, 3 kız toplam 10 downlu genç görev yapmaktadır.Proje çalışmasında downlu gençlere bu süreçte çalışmalarında rehberlik etmek, desteklemek, takiplerini yapmak ve organizasyonun yürütülmesi için Özel Eğitim Öğretmeni,işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer görevlendirilmiştir. Görevli meslek elemanları sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir göstermektedir., kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.

Tebessüm Kahvesinin Adresi

Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35, 34662 Üsküdar/İstanbul

Tebessüm Kahvesinin Çalışanları

ARLİN GÜLTANE

27/09/1991 İstanbul Bakırköy de doğdu. Bezciyan Ermeni okulu anasınıfı, sonrasında Anarathigutyan Ermeni okulu bitirdikten sonra Kalfayan Ermeni okuluna devam etti. Lise eğitimini Şöhret Kurşunoğlu meslek lisesi konaklama bölümünde tamamladı. Zıbec özel eğitim kurumundan özel eğitim dersleri aldı.

Arkadaşlık ilişkileri çok kuvvetli. Sorumluluk sahibidir. Kabiliyetli yardımsever merhametli liderli kabiliyet yüksek dans etmek ve şarkı söylemekten keyif alır.

EMİNE DİKMEN

1993 yılında eğitimine Hacettepe Üniversitesi çocuk gelişimi bölümünde 2 yıl anasınıfında kaynaştırma eğitimi gördü.Ankara Mehmetçik 60 Evlerr ilköğretim okulunda eğitimini kaynaştırma programında tamamladı.sonrasında Hurin Yavuz Alp İş Eğitim Uygulama Okulunda El sanatları bölümünü tamamladı.

ZUHAL BAŞBÜLBÜL

14/05/1981 İstanbul doğumlu.

İskender Paşa İlkokulu özel eğitim sınıfı, Bağlarbaşı ilk öğretim okulu özel eğitim sınıfı, yakacık özel eğitim mesleki eğitim merkezi, Krm. Koşuyolu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi halen devam ediyor.

EVREN ÇAKIR

23/03/ 1988 tarihinde İstanbul Şişli de doğdu.İlkokul Bağlarbaşı İlk Okulunda okudu orta ve lise eğitimini Şöhret Kurşunoğlu Meslek Okulu Seramik bölümünde tamamladı. Bir rehabilitasyon merkezinde haftalık eğitimine devam etmekte.

EMRAH KURU

22/02/ 1991 tarihinde Üsküdar da doğdu. 60. yıl ilk okulu şöhret kurşunoğlu özel mesleki eğitim merkezi , sevgi denizi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, isem özel eğitim –bilgisayar kursu, isem özel eğitim

EMİRHAN FAZLIOĞLU

20 eylül 1991yılında Üsküdar da doğdu.Çeşitli kurumlardan bireysel eğitim aldı.Mehmetçik ilk öğretim okulu alt sınıfında okudu,Şakire Hanım İş Uygulama okulu Ataşehir İlk Eğitim Merkezi eğitim aldı.

CEMAL DEMİRCİOĞLU

21/07/1988 yılında Üsküdar’da doğdu. Erolsapancı spastik çocuklar merkezinde özel eğitim aldı. Üsküdar Çengelköy Mehmetçik İlk Öğretim okulunda 8 yıllık eğitimini tamamladı. Ümraniye Sıdıka Doru Özel Eğitim iş okulu ahşap kursu eğitimi almıştır.

MURAT AYDIN

Kütahya 50.yıl ilkokulu Tuzla vala gedik ilköğretim okulu ve mesleki eğitim merkezi mezun oldu. Kartal da gökkuşağı özel eğitim merkezine devam ediyor. İbb engelli merkezine devam etti. Kadıköy belediyesi engelli merkezinde müzikal, ritm, dans dersleri aldı. Üsküdar belediyesi engelli merkezinde spor, ahşap, boyama, filografi eğitimi aldı.

CEM GERZ

12 /02 /1993 yılında doğdu. Eğitimine 5 yaşındayken Özel Ufuk Anaokulunda başladı. Çengelköy Mehmetçik ilkokulunda nasınıfı ilk okul ve orta okul eğitimini tamamladı. Şöhret Kurşunoğlu İş okulunda 4 yıl el becerileri programında eğitim gördü.Mezun oldu.

EMRE ŞENER

21/07/1988 yılında doğdu. Özel Eğitim merkezlerinde özel eğitim aldı. Üsküdar Belediyesi bünyesindeki kreşte 1 yıl eğitim aldı. Dil terapisi eğitimi gördü. İlkokula İcadiye İlköğretim özel alt sınıfında 2 yıl öğrenim gördü. Devamında Bağlarbaşı ilk okulunda özel eğitim alt sınıfta eğitimini tamamladı.

https://www.haber.com/tebessum-kahvesi-nerede-kimler-calisiyor-104721/

