Mıgırdiç Margosyan’ın Kürt sorunu üzerine yazıları tek kitapta

HABER MERKEZİ – Mıgırdiç Margosyan’ın Kürt sorununa dair yazılarını bir araya getiren “Memleket Meselesi” Aras Yayıncılık’tan çıktı.
Ermeni edebiyatının önemli isimlerinden Mıgırdiç Margosyan’ın “Memleket Meselesi: Kürt Sorunu Üzerine Yazılar”ı Aras Yayıncılık’tan çıktı.
Kitap, Margosyan’ın Evrensel gazetesinde 7 Haziran 1995’den bugüne dek yayınlanan yazılarının toplamından oluşuyor.
Margosyan bu yazılarında Kürt Sorunu’nu kendine has bir yöntemle tartışıyor.
Arka kapaktan
Yıllar yılı görmezden geldiğimiz ya da halı altına süpürmeyi nedense marifet bellediğimiz, hatta şu veya bu şekilde “inkâr” edince ortadan kalkıp yok olacağını sandığımız bir “mesele”nin etrafında, kıyısında, sağında solunda döne döne nihayet milletçe hepten dönüp feleğimizi şaşırınca, bu kez de sallapati, gönülsüz, hani nasıl derler laf ola beri gele kabilinden güya çözmeye kalkıştığımız irili ufaklı tüm sorunlarımız karşısında önce çuvallayıp hüsrana uğradık, ardından da atalarımızın buyurdukları şu veciz ifadeyle ister istemez burun buruna geldik!
“Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş!”
Gerçekten de şu otuz yıldan beri ülkemizin en önemli gündemini teşkil edip, baş köşede yerini koruyan bir meseleyle başımız ağrırken, gelen geçen bilumum iktidarların bu soruna hesapça çözüm ararken izledikleri çizgiye, tuttukları yola bakılırsa, görünen o ki, hemen her zaman gönülsüz ya da bir bakıma dostlar alışverişte görsün kulvarlarında sürüklenip durdukça, “çözüm” yerine sadece zamanı pisi pisine harcadığımızı gördük, görüyoruz.
https://gazetekarinca.com/2019/10/migirdic-margosyanin-kurt-sorunu-uzerine-yazilari-tek-kitapta/
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