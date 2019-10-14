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“Independent”, Ermenistan parlamento binasını dünyanın 10 en güzel parlamento binaları listesine aldı

2019-10-14

Büyük Britanya merkezli ünlü “Independent” gazetesi, dünyanın en güzel 10 parlamento binalarının listesini hazırladı. Ermenistan Parlamentosu’nun binası, listenin 4. sırasında yerini buldu.

Ermenistan dışında anılan listede ayrıca Macaristan, Romanya, ABD, Trinidad ve Tobago, Angola, Hindistan, Kanada, Seyşeller ve Butan’ın parlamento binaları  da yer aldı.

“Independent”, aslında Allan Faulds tarafından alfabe sırasına göre oluşturularak “Twitter”de yayınlanan 193 ülkelerin parlamento binaları arasından seçerek kendi listesini hazırladı. Faulds, Ermenistan Parlamentosu’nun binasını, güzel, güçlü ve simetrik bir üniversite yerleşkesine benzetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/14/Ermenistan-Parlamento-Independent/166829

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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