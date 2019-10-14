Aziz Çevirmenler Bayramı Kutlandı

12 Ekim Cumartesi günü Ermeni kiliselerine ait olan Tarkmançats (Aziz Çevirmenler) bayramı Ermeni Apostolik kiliselerinde de kutsal sunu ayinleri ile kutlandı.

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Apostolik Kilisesi’ndeki törene Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan riyaset etti. Kutsal sunu ayinini Baş Rahip Tatul Anuşyan gerçekleştirirken, sunaktaki yardımcılığını Rahip Harutyun Damatyan yaptı.

Ermeni Kiliselerinin Aziz Çevirmenleri Katolikos Sahak Bartev ve Rahip Mesrop Maşdots’un anıldığı ayinde Rahip Zadik Babikyan, Kıdemli Peder Kirkor Damatyan, Kıdemli Peder Antreas Hagopyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Kıdemli Peder Sarkis Kuyumcuyan, Peder Zakar Koparyan, kilisenin din görevlisi Peder Zaven Bıçakçı, Tarkmançats Okulu kurucularından Hayk Aslanyan, Kilise yönetim Kurulu Başkanı İskender Şahingöz, okulun eski ve yeni müdürleri, öğrencileri ile kalabalık imanlı topluluğu hazır bulunurken, ayin süresince ilahileri Şef Rober Doğanay yönetiminde, Muganni Hagop Çavuşyan ve kilise korosu seslendirdi.

Episkopos Maşalyan vaazında konuşulan dillerin her halk için önemli olduğu gibi Ermenicenin de Ermeni halkı için önemli olduğunu, dillerin yazı ile anlamı olduğunu ve zenginlik kazandığını Ermenice harflerin bulunuşu ile dünyadaki tüm Ermenilerin birbirleri ile anlaşmada kolaylık yaşadığını, ayrıca Aziz Çevirmenler bayramının tarihsel oluşumunu anlattı.

Ortaköy kilisesindeki ayinden sonra Şişli Ermeni Mezarlığı’na geçildi, burada da Müteveffa Patrik Mesrop II. Mutafyan’ın mezarı başında isim günü dolayısı ile Hokehankist (ayin-i ruhani) duaları okundu. Bu törene de Değabah Episkopos Maşalyan riyaset ederken, Baş Rahip Tatul Anuşyan, Rahip Zadik Babikyan, Rahip Harutyun Damatyan ile Ortaköy kilisesindeki törende bulunan pederler ve Diakos Vağarşak Seropyan da hazır bulundular.

Şişli mezarlığındaki törenden sonra Değabah Episkopos Sahak Maşalyan, Rahip Harutyun Damatyan ve Kıdemli Peder Kirkor Damatyan, Tarkmançats Bayramı faaliyetleri dolayısı ile Kadıköy Aramyan- Uncuyan İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan “hayfest” etkinliğine katıldılar.

Aramyan Uncuyan Okulunda Yetişenler Derneği’nde yapılan etkinliğe 16:30 da gelen Değabah Episkopos Maşalyan, Dernek Başkanı Sevan Ataoğlu, yöneticiler, dernek üyeleri, öğrenciler, aileleri tarafından sevgi çemberi ile karşılandı. Yapılan faaliyetler ve çocuklar ile yakından ilgilenen Episkopos Maşalyan, dernek faaliyetleri ile ilgili de başkan Ataoğlu’dan bilgiler aldı. Faaliyeti hazırlayan öğretmenler ve yöneticiler ile toplu fotoğraf çektiren Maşalyan, onlara hediyeler de dağıttı. Ardından yönetim kurulu odasında ağırlanan Episkopos Maşalyan ve diğer din adamları burada etkinliğe katılan halkla da sohbet ettiler daha sonra yeniden görüşmek dilekleri ile dernekten ayrıldılar.

BİR ULUSUN DİRİLİŞİ

Tarkmançats (Aziz Çevirmenler Bayramı) Ne İfade Ediyor?

301 yılında Hristiyanlığa geçen Ermeni Ulusunu yüzyıl sonra büyük bir tehlike bekliyordu. Diğer Hristiyan uluslar arasında din yoluyla erime ve asimilasyon sorunu vardı. Çünkü ayinler Ermenice değil; Grekçe, Aramice, Süryanice, Keldanice gibi dillerde yapılıyordu. Kutsal Kitap’ı Ermenice okumak mümkün değildi. Ermenice yapılan tek şey, vaazlardı. Özellikle Fırat Nehri’nin batısında, Kapadokya ve Doğu Anadolu’da Ermeni Krallığı’nın ortadan kalkışıyla tehlike daha da büyümüştü. Bütün Ermenileri kucaklayan tek kurum Kilise olduğundan bu büyük sorunu çözmek de Ona kalmıştı.

Zamanın Katolikosu Sahag Bartev, Doğu Ermenistan Kralı Vramşabuh ve Mesrop Vartabed, çığır açan bir işe koyuldular. Ermenice için yeni bir alfabenin yaratılması, bu yolla Kutsal Kitap’ın Ermeniceye tercüme edilmesi ve ayinlerin artık Ermenice icra edilmesi konusunda hemfikir olarak çalışmalara başladılar.

Mesrop Vartabet zamanın en büyük din alimlerindendi. Pek çok yabancı dile vakıftı. Önce diğer alfabeleri Ermeniceye uydurmaya çalıştıysa da, Ermenicedeki bütün sesleri verecek uygun bir alfabe bulamadığından, onu icat etmeye karar verdi.

Uzun uğraşlardan sonra, Tanrı’nın yardımıyla, alfabeyi buldu (404-406) ve öğrencileriyle Kutsal Kitap’ı Ermeniceye tercüme etti.

Bu yeni yazı büyük bir heyecan ve coşkuyla öğretilmeye başladı.

Yeni alfabe dağılmış Ermenileri birleştiren en önemli kültür öğesine dönüştü.

(7 Ekim 2016 tarihli Agos Gazetesi, Episkopos Sahak Maşalyan yazısından alıntıdır.)

http://haber.sat7turk.com/aziz-cevirmenler-bayrami-kutlandi-2/

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