Ermeni Taburu da Serêkaniyê’de

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Suriye’nin ilk Ermeni Taburu Şehit Nubar Ozanyan’da Serêkaniyê savunmasında yerini aldı.

Ermeni Soykırımı’nın 104 yıl dönümünde kuruluşu ilan edilen Şehit Nubar Ozanyan taburu bugün Til Temir’den Serêkaniyê’ye giderek şehrin savunmasında yerini aldı.

Şehit Nubar Ozanyan Taburu dün bir açıklama yaparak, “Türk devletinin Kuzeydoğu Suriye’ye geliştirdiği işgal harekatını kabul etmiyoruz. Türk devleti insanlığa karşı büyük suçlar işledi, 1915’te 1 milyondan fazla Ermeni’yi katletti. Bugün de Türk devleti Kuzeydoğu Suriye’ye vahşi bir saldırı gerçekleştirip halkları ve demokratik ortak yaşamını kırımdan geçirmek istiyor. Buna karşı bölgede bulunan Kürt, Ermeni, Süryani, Arap vb. tüm halklar topraklarına ve yaşamlarına sahip çıkacak” dedi.

Kurulduğu günden itibaren Ermenice dil ve Ermeni kültürünün öğrenimi ve yaşatılmasına da büyük önem veren Tabur, “Gün yaşamını ve özgürlüğünü savunma günüdür. Özgürlüğünü savunamayan dili ve kültürünü de savunamaz” diyerek Kuzey Doğu Suriye’nin aktif savunmasına katılmak üzere Serêkaniyê’ye hareket etti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...