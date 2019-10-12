Laodikya Antik Kenti’nde turizm için umutlar Vatikan’a bağlandı

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’ye gelen 2 milyon 189 bin ziyaretçiden sadece 70 bini Laodikya’yı ziyaret etti. Laodikya inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadır. Eğer bu kilise Vatikan’dan gelecek yüksek düzeyde bir kişi tarafından açılırsa ve bir tören düzenlenirse bu buranın tanıtımında çok büyük rol oynayacaktır, dedi.

M.Ö. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulan ve eşinin adı verilen Laodiya Antik Kenti’nde 2002 yılından bu yana süren arkeoloji kazılarında açığa çıkarılan en önemli keşiflerden birisi ise Küçük Asya’nın 7 ünlü kilisesinden birinin bulunmasıydı.

İlk kiliselerinden birinin burada olması kenti Hıristiyanlık açısından önemli kılıyor. Ancak Hristiyanlığın ilk kiliselerinden biri olan ve İncil’de de adı geçen 8 ayak üzerine oturtulmuş 2 bin metrekare alana sahip kiliseye henüz yeterince tanınmıyor. Bu kentin inanç turizminden beklenen payı almamasına neden oluyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Laodikya’nın tarihi ve özellikle Hristiyanlık açısından önemini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Laodikya Antik Kent’indeki kazı çalışmaları 2002 yılında başladığını ve Pamukkale Üniversite’si tarafından devam ettirildiğini hatırlatan Başkan Şen, “Türkiye’de ki örnek kazı çalışmalarından bir tanesi Laodikya Antik Kent’inde yapılmaktadır. Hem kazı hem de restorasyon çalışmasının yapıldığı, 12 ay boyunca kazıların devam ettiği tek noktadır. Baktığınız zaman bir önce ki yıl Laodikya Antik Kent’ine gelen ziyaretçi bir sonraki yıl geldiğinde yeni eserlerin çıktığını, yeni restorasyon çalışmalarının yapıldığını görmektedir. Bu başka bir ülkede olmuş olsa bu kazı ve restorasyon çalışmaları özel alanlarda insanlara izlettirilip bir gezi alanında düzenlenebilir ama bizim ülkemizde maalesef bu yapılamamaktadır” dedi.

Laodikya’nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Şen, kentin ayrıca ziyaretçi noktasında da gereken ilgiyi bir türlü yakalamadığını belirtti.

Şen açıklamasında şunları söyledi: “Dünya kültür mirasında geçici miras listesindedir. Geçici miras listesinden asıl listeye geçmesi için de özellikle derneğimizin çalışmaları da devam etmektedir. Bununla ilgili Pamukkale Üniversite’sine, Kültür Turizm Bakanlığı’mızla iletişim halindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Ersoy’a da bunu ilettik. Eğer UNESCO Dünya Kültür Mirası’na da Laodikya Antik Kent’i alınırsa Pamukkale ile beraber bir birine yakın 8 km içinde UNESCO Dünya Kültür Mirası’na sahip iki alana Denizli sahip olacak. Bununla beraber ziyaretçi sayılarının da ciddi anlamda artacağını biz bekliyoruz. Leodikya Kent’i maalesef yeterince ziyaretçi alamıyor. Baktığımız zaman 2018 yılı içinde Pamukkale Antik Kent’ine Hiarapolis’e 2 milyon 189 bin ziyaretçi geldi ama Leodikya Antik Kent’ine yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu da Pamukkale Örenyer’inin ziyaret edeninin yaklaşık yüzde 3’ü gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu da bizim bölgemizde iyi tanıtımı yapamadığımızın bir kanıtıdır.”

“Laodikya Antik Kilise’si özellikle Vatikan’dan gelecek yüksek düzeyde ki bir kişi tarafından açılmalı”

Açıklamalarında daha sonra Laodikya Antik Kenti içerisinde bulunan ve Hristiyanlık için çok önemli sayılan kilisenin açılışı ile ilgili de sıra dışı bir öneride bulunan Başkan Şen, kilisenin Vatikan’dan gelecek önemli bir isim tarafından açılmasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret etti. Başkan Şen, “Özellikle Bakanlığın Leodikya ile ilgili tanıtım kampanyalarına hız vermesi gerekmektedir. Efes Antik Kent’ini ziyaret ettikten sonra orada kiliseyi ziyaret ettikten sonra Laodikya’ya da gelirlerse ve biz bunun tanıtımını yapabilirsek orada ki ziyaret Hristiyanlar hacı oluyorlar. Bu da bence çok çok önemli. Bunu da çok iyi kullanabilmemiz lazım. En azından biz Pamukkale’ye gelen ziyaretçi sayısının en az yarısının Laodikya Antik Kent’inide ziyaret etmesinin hedefliyoruz. Laodikya Antik Kent’i inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadır. Laodikya Antik Kent’inde bulunan Laodikya Kilise’si Hristiyanlık için çok önemlidir. İncil’de de geçmektedir. İncil’de geçen Ege’de ki 7 kiliseden bir tanesidir ve burada M.S. üçüncü yüz yılda yapılan Hıristiyanlığın kurallarının yazıldığı konsül burada yapılmıştır ve burada alınan kararlar Hristiyanlığın en önemli parametrileri olmuştur. Eğer Laodikya Antik Kilise’si özellikle Vatikan’dan gelecek yüksek düzeyde ki bir kişi tarafından açılırsa ve burada bir tören düzenlenirse mutlaka bu uluslararası basında da yer alacak ve buranın tanıtımında da çok büyük rol oynayacaktır” diye konuştu.

İHA

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