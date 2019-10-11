BARIŞ ÇAĞRIMIZ VE DUALARIMIZ

Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı, barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurgulamıştır. Ortadoğu’da yakın coğrafyamızda, özellikle Suriye’de süregelen savaş ve kaos ortamı hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun.

Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı harekatının barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin.

Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkları adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ediyorlar. Onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için Yüce Tanrı’ya yalvarıyoruz.

Hangi dinden ya da ulustan olursa olsun, Rab, kalıcı bir barış için çalışan tüm gerçek barışseverleri, diyalog ortamı yaratanları ve barış elçilerini kutsasın ve soylu çabalarının daha bol ürün vermesi için onları bereketlesin.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

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