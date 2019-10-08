Stepanakert’te ‘Karabağ’ın dostları’ konferans düzenleyecek

Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) başkenti Stepanakert’te 11 Ekim tarihinde “Adalet ve barış uğruna işbirliği” başlığı altında ‘Karabağ’ın dostlarının’ katılımıyla bir konferans gerçekleştirilecek.

Konferansın amacı Karabağ’ın uluslararası bağlantıların, farklı şehirlerle ve bölgelerle olan işbirliğinin genişletmesi ve Artsakh’a destek veren kurumların ve şahısların katılımıyla yeni bir ağın oluşturulmasıdır.

Toplam 30 ülkeden 150 siyasetçi, sivil aktivisti ve aydın katılacak.

Konferan sırasında Artsakh Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan da konuşma yapacak. Konuşma yapanlar arasında ayrıca Artsakh Ulusal Meclis Başkanı, Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı, Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı olacak.

Konferanstaki paneller aslında iki konu içerecek:

a) “Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve barış yoluyla çözüm süreci”

b) “Artsakh Cumhuriyetinin uluslararası bağlantıları genişletme imkanları ekonomik, kültür ve bilim, eğitim alanlarında Azerbaycan tarafından Karabağ’ı izole etme politikasına karşı”

Konferansın sonunda özel bildiri yayınlanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/08/Karabağ-konferans/166226

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