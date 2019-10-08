Aziz Vincent Yortusu Kutlaması

İstanbul Galata semtinde bulunan Sankt Georg Kilisesi’nde Vatikan’ın Türkiye’deki Büyükelçisi Başepiskopos Monsenyör Paul Fitzpatrick Russel’in katılımıyla, Pazar Günü 6 Ekim 2019 tarihinde Aziz Vincent Yortusu kutlandı.

Kurucusu olan Aziz Vincent’in Yortusu’nu İstanbul’daki tüm Vincent Ailesi (Lazaristler, Şefkat Rahibeleri, Vincent Konferansları) St. Georg Lazaristleri Başrahibi Peder Alexander Jernej, St. Georg Cemaatinin Pastör Yardımcısı Gerda Willam, Avusturya ve İstanbul’daki Lazaristler ve Şefkat Rahibeleri bir araya geldi.

Monsenyör Russel vaazında önceki gün Kardinallar Yaratması için Kardinaller Meclisi Töreni’nde Papa Françesko tarafından yapılan konuşmasından bir parça okudu. Monsenyör Russel’ın okuduğu parça şu şekilde: “Müjde’nin merkezinde İsa’nın merhameti var. Şefkat, İncil’de bir anahtar kelimedir. Mesih’in kalbine yazılmıştır; sonsuza dek Tanrı’nın kalbinde yazılıdır. İncil’de sık sık acı çekenler için İsa’nın şefkatini görüyoruz. Ne kadar çok okursak, o kadar fazla düşünürsek, Tanrı’nın merhametinin ara sıra değişken bir duygu olmadığını, daha kararlı olduğunu ve gerçekten de Tanrı’nın rahmetinin enkarne olduğu kalbinin tutumu gibi göründüğünü fark ettik” diyerek sözlerine devam etti; “Bugün, bize ilgi duyan, bizi seçen, bizi kutsayan ve bize getirmesi için gönderen Bir’e tanıklık etmek için, şefkatli bir yüreğe sahip olmanın zarafeti, Aziz Vincent’un araya girmesiyle yalvaralım.” dedi.

Avusturya Korosu’nun renk kattığı ayin sonunda tüm cemaat ve misafirler, Sankt Georg Kilisesi salonunda kokteyl için toplandı.

(SAT-7 TÜRK/Nathalie Ritzmann)

http://haber.sat7turk.com/aziz-vincent-yortusu-kutlamasi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...