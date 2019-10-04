Yerevan ve Yerevanlıları anlatan belgesel ‘Avrasya.DOC’ film festivalinin kapanışını yapacak

Minsk Film festivalinde Ermeni yönetmen Mane Baghdasaryan’ın ‘Adaptasyon’ adlı belgesel filmi ödül aldı.

Belarus başkentinde artık dört gündür devam eden ‘Avrasya.DOC’ film festivalinin kapanışı Yerevan ve Yerevanlıları anlatan ‘Adaptasyon’ belgesel filmiyle gerçekleştirilecek.

Bu festivale Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye olan 12 ülkeden 28 film katılıyordu. Festival komisyonu 150 başvurulardan 28 film kabul etti.

‘Adaptasyon’ filmi 2017 yılında Yerevan Tiyatro ve Sinema Devlet enstitüsünün öğrencisi Mane Baghdasaryan’ın yönetmenliğinde çekildi. Bu film artık farklı festivallerde ödüller kazandı ve başarılı oldu.

Filmin süresi 21 dakikadır, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ı, yaşlı ve genç Yerevalıları anlatıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/04/Yerevan-Avrasya-DOC-film-festivali/166010

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