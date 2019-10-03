AEB’de Ermeni kuyumcular için yeşil ışık yandı

Ermenistan’da üretilen altın eşyalar artık engelsiz bir şekilde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine ihraç edilebilir ve ülkelerde satılabilir.

Bununla ilgili karar Ermenistan Hükümetinin 3 Ekim tarihinde düzenlenen oturumunda alındı.

Bu amaçla Ermenistan Hükümeti ‘Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde değerli metaller ve taşların işlemlerinin gerçekleştirme özellikleri hakkında’ anlaşmayı imzalama önerisini kabul etti.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Tigran Khachatryan’ın sözlerine göre değerli metaller AEB ülkelerine ihraç edildiğinde özel sertifikata sahip olmalı ki dolandırıcılıktan kaçınılsın.

1 Elim tarihinde Yerevan’da düzenlenen AEB Ekonomik konseyi zirvesinde ele alınan konulardan biri de üye olan ülkelerde yasaların dengelenmesi ve gereksiz bürokrasiden vazgeçilmesiydi.

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