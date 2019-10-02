Aymy Emel Benbasat’ın ilk kişisel sergisi açıldı

Mozaik, Fotoğraf ve Sinema Platformu üyelerinden Aymy Emel Benbasat’ın ‘Mutluluk Yolu’ adlı fotoğraf sergisi 26 Eylül akşamı Rum Ortodoks Cemaati Kültür Vakfında açıldı.

Muteber Yılmazcan’ın kitabı ‘Mutluluk Yolu’nu baz alarak çekimi gerçekleştirilen 18 yoga fotoğrafı, sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf yolculuğuna 2012 yılında başlayan ve beş karma fotoğraf sergisinin ardından ilk kişisel sergisiyle ilgililerin karşısına çıkan Aymy Emel Benbasat’ı bu mutlu gününde, yakın dostlarının yanı sıra Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi ve 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya da yalnız bırakmadı.

http://www.salom.com.tr//haber-112014-aymy_emel_benbasatin_ilk_kisisel_sergisi_acildi.html

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