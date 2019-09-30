DURSUN’DAN İNSANLIK DERSİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın 23-26 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da “Nefret Suçları ve İncinebilir Halklar” konferansı düzenlendi.

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu (AYF) ve Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişiminin davetlisi olarak programa, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Çodar, İl Genel Meclis üyesi Mikail Demir, Doğu Türkistan Meclis Üyesi Abdulkadir Tümtürk, Yozgatlılar Federasyonu Yozgat Temsilcisi Coşkun Babayiğit katıldı.

24 Eylül Salı günü Moderatörlüğünü EMİSKO Genel Sekreterinin yaptığı Fransa, İngiltere, Almanya, Danimarka, Belçika temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantıda AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, İngilizce olarak nefret suçları ve incinebilir guruplar hakkında yaptığı konuşma da: AK Parti iktidarının kurulduğu 2002 yılından bu yana temel hak ve özgürlükler konusunda yaptığı reformlara ve mülteci sorununa değindi.

Dursun,” 2002 Yılında AK Parti iktidarı ile birlikte temel haklar ve özgürlükler konusunda çok büyük reformlar yaptı.

Başı kapalı diye üniversite kapılarından çevrilen, kamuda çalışmalarına izin verilmeyen genç kızlarımıza üniversite kapılarının ve kamuda çalışma hakları verilerek eğitim ve çalışma haklarına kavuştu. Ülkemizde yaşayan azınlıklar her türlü haklara sahip oldu. Avrupa da 3- 5 bin civarında mülteci kapılarına geldiğin de ortalığı birbirine katan insan hakları savunucusu Avrupa ülkeleri, göçmenlere insanlık dışı davranışta bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti devleti; dinine ,diline , ırkına bakmaksızın Afganistan, Irak Suriye gibi ülkelerden Müslüman ve Hristiyan araplar , Müslüman ve Hristiyan Kürtler, Yezidiler ve Süryaniler olmak üzere 4 milyona yakın insana kapılarını açtı ve hala ev sahipliği yaparak Dünya ülkelerine bir insanlık dersi vermektedir.

Son günlerde Avrupa ve birçok AGİT üyesi ülkelerde artan Müslüman karşıtlığının (İslamifobi) tehlikeli safhalara gelerek, Müslümanlara karşı nefret suçları işlenmeye başladı. Bu durum tüm dünya ülkelerinde endişe yaratmakta olup, Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının biran önce durdurulması için ülke liderlerinin ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir.

Türkiye, bu anlamda da örnek teşkile eden bir ülke haline gelmiştir.” dedi.

http://www.merhabayozgat.com/haber/30500/dursundan-insanlik-dersi

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