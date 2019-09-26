Kahramanmaraş’ta bir arkeolog Ermeni yerleşkesinde define kazısına başladı

Kahramanmaraş’ın (tarihi Maraş) Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesinde ilginç bir define kazısı yapılıyor. Ermeni yerleşkesi ve Yahudi Mahallesi olduğu belirtilen alanda altın bulacağına inanarak ‘yasal’ kazı başlatan, defineci Arkeolog Hatice Kılıçaslan.



Mahallelinin, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen kazı çalışmalarını merakla izlediği iddia ediliyor.

Türkiye Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, başlatılan kazı çalışması iş makineleriyle yapılıyor.

Arkeolog Hatice Kılıçaslan, resmi izinle yaptıkları kazı çalışmalarının 3 gün boyunca devam edeceğini ifade etti.

“Burası Ermeni yerleşkesi ve Yahudi Mahallesi. Buranın geçmişte bir konak olduğunu, konağın bahçesinde de bir oda, oda içerisinde de bir definenin var olduğunu düşünerek böyle bir kazı çalışması başlattık” diyen Kılıçarslan,

“Burada bir hazine olduğunu düşündüğümüz için burada bir kazı çalışması başlattık. Allah kısmet ederse kazımız 3 gün sürecek. Sabahleyin görüntülerimizi aldık. Ama tabii diğer cihazlarımızı kullanamadık. Tek bir cihazın yardımıyla şu anda hazine noktalarına doğru ilerleyeceğiz. Kazı alanımız çok dar olduğu için belki kazı alanımızı uzatmaya çalışabiliriz. Kazı ile ilgili gerekli tüm izinlerimizi aldık. Burada odalar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/26/Kahramanmaraş-Ermeni-yerleşkes-defineci/165290

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