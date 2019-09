“Işıklar! Kamera! Saroyan!” başlıklı belgeselin Yerevan prömiyeri yapıldı

25 Eylül’de “Yeniden Doğuş” Kültür ve Entlektüel Vakfı, William Saroyan’ın Müze – Evi projesi kapsamında “Işıklar! Kamera! Saroyan!” başlıklı belgeselin Yerevan prömiyerini gerçekleştirdi.



Filmin prömiyeri, Ermenistan başkeninti Yerevan’daki Gafesçyan Sanat Merkezi’nin özel etkinlikler salonunda yapıldı. Prömiyerin açılış konuşmasını, Fresno’daki Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nin Armenoloji Kürsüsü Başkanı, profesör Barlow Der Mugrdechian yaptı.

Orijinal dilde ve Ermenice altyazılarla ekrana çıkan “Işıklar! Kamera! Saroyan!” belgeseli, Pulitzer ve Oscar Ödüllerine sahip, dünyaca ünlü Amerikalı Ermeni oyun yazarı ve sanatçı Saroyan’ın kişisel hayatını ve faaliyetlerini anlatıyor. Sanatçının dost ve akrabalarının demeçlerini içeren film, Saroyan’ın Fresno’da ve diğer yerlerde geçirdiği yıllara ışık tutyor.

Saroyan kimdir?

William Saroyan Bitlis’ten Amerika’ya göç etmiş Ermeni bir ailenin, orada doğan ilk ferdi olarak 31 Ağustos 1908’de Kaliforniya eyaletinin Fresno kasabasında dünyaya geldi. İlk öyküsü Story dergisinde 1933 yılında yayınlandı. 1934 yılında ise Randon House yayınevi tarafından The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories isimli kitabı yayınlandı ve o yılın en çok satan öykü kitabı oldu.1939 yılında The Time of Your Life oyunuyla Pulitzer Ödülü’nü kazandı, ödülü reddetti.

Saroyan hayatı boyunca altmışı aşkın kitap (öykü, oyun ve roman) yazdı. Vasiyeti üzerine, naaşının bir bölümü Ermenistan’a götürülerek Yerevan’daki ünlüler panteonuna gömülür.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/26/Saroyan-belgesel-Yerevan-prömiyer/165227

